Transferde sıcak saatler... Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın sağlık kontrolünden geçirdiği iddia edilen Şener Özbayraklı'dan flaş bir sosyal medya hamlesi geldi. 29 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

31 Mayıs itibarıyla Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener'in Galatasaray'a kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağ bek rotasyonunu genişletmek için Şener'in transferini özellikle istediği iddia edilmişti. Tecrübeli yıldızın transferinde, milli takımdan teknik direktörü olan Fatih Terim'in yoğun talebinin de önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

2015'in Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Şener, Sarı Lacivertli formayı 111 kez giyerken, 5 gol, 13 asist kaydetti.

Beşiktaş'ı istememişti

Fenerbahçe'de gözden düşen Şener, Tolgay'a karşılık takas olarak Beşiktaş'a teklif edilmişti. Ancak tecrübeli sağ bekin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı, bu nedenle Kartal'a 'hayır' dediği öğrenildi.

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