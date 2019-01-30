Şener Özbayraklı takımda kaldı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde Şener Özbayraklı artı para teklifiyle anlaşma sağlamıştı. Şener'in Beşiktaş ile anlaşamaması üzerine transferde pürüz çıktı.

Şener'in transferinde çıkan parasal anlaşmazlık sebebiyle Şener'in menajeri Ahmet Bulut'un Beşiktaş Kulübü'nde beklediği ve futbolcunun çağırıldığı kaydedildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddeti ve Sarı Lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti. Şener'in sezon sonu kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.

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