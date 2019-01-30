Şener Özbayraklı takımda kaldı

Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş ile anlaşamaması nedeniyle Ahmet Bulut hala kulüp binasında bekliyor. Krizi çözmek için Şener kulübe çağırıldı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın teklini reddeti ve Sarı Lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti.

30 Ocak 2019, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Şener Özbayraklı takımda kaldı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde Şener Özbayraklı artı para teklifiyle anlaşma sağlamıştı. Şener'in Beşiktaş ile anlaşamaması üzerine transferde pürüz çıktı.

Şener'in transferinde çıkan parasal anlaşmazlık sebebiyle Şener'in menajeri Ahmet Bulut'un Beşiktaş Kulübü'nde beklediği ve futbolcunun çağırıldığı kaydedildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde tecrübeli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddeti ve Sarı Lacivertli kulüpte kalmayı tercih etti. Şener'in sezon sonu kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.

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