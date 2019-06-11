Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Şener Özbayraklı’ya ödeyeceği rakam belli oldu. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaştığı ve her sene için 10 milyon lira ödeyeceği belirtildi.

Böylece Galatasaray bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcuya 3 sene için garanti ücret olarak 30 milyon lira ödeyecek. Sarı-kırmızılılar Şener dışında Babel’le de anlaşma sağlamıştı. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 2+1 senelik mukavele yapıldığı ve yıllık 2.3 milyon euro ödeneceği belirtildi. (Skorer)