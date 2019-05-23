Galatasaray sağ bek rotasyonunu genişletmek için arayışa girerken, ön plana çıkan isim Fenerbahçeli Şener Özbayraklı oldu. Milli sağ beki Türkiye'den yetişmiş oyuncu kontenjanı için de düşünen sarı-kırmızılı yönetim, Şener'le anlaşmaya vardığı takdirde ezeli rakibine bonservis ödemeyecek.

LUYİNDAMA'DA HEDEF 20 MİLYON EURO

Öte yandan Fatih Terim'in, "Aldığımızdan çok daha yüksek paralara satabiliriz'' dediği Kongolu stoper Luyindama için Premier Lig'den bir kulübün Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar Luyindama'yı bu transfer döneminde satmayı düşünmüyor. 25 yaşındaki 1.91'lik dev stoperin Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını 20 milyon Euro seviyesine çıkaracağı tahmin ediliyor.

(Sabah)