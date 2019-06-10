Şener Özbayraklı Galatasaray için kontrolden geçti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Galatasaray'la anlaşan Şener Özbayraklı, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçti.

10 Haziran 2019, Pazartesi 06:01
- A +
Şener Özbayraklı Galatasaray için kontrolden geçti

Babel ile birlikte Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Şener Özbayraklı’nın geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden bile geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe ile kontratı bittikten sonra Sarı- Kırmızılılar ile anlaşan başarılı sağ bekin, yıllık ücretinde fedakârlık yapması da bekleniyor.

Şener geçen sezon Sarı-Lacivertliler’de 1.5 milyon Euro kazanmıştı. Fatih hoca, Şener transferiyle takımdaki yerli açığını kapatmayı ve savunmanın sağına iyi bir alternatif yaratmayı hedefliyor.

Bu haberi de okudularGalatasaray gözünü Bennacer ve Traore'ye dikti

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...