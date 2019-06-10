Şener Özbayraklı Galatasaray için kontrolden geçti

Babel ile birlikte Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Şener Özbayraklı’nın geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden bile geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe ile kontratı bittikten sonra Sarı- Kırmızılılar ile anlaşan başarılı sağ bekin, yıllık ücretinde fedakârlık yapması da bekleniyor.

Şener geçen sezon Sarı-Lacivertliler’de 1.5 milyon Euro kazanmıştı. Fatih hoca, Şener transferiyle takımdaki yerli açığını kapatmayı ve savunmanın sağına iyi bir alternatif yaratmayı hedefliyor.

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