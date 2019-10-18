Şener Özbayraklı: Bizim için önemliydi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Sivasspor'u 3-2 mağlup etti ve derin bir nefes aldı. Mariano'nun yerine forma giyen başarılı bir oyun ortaya koyan Şener Özbayraklı, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şener, ''Takıma katkı vermek önemli. Tecrübeli insanlarız, bireysellikten ziyade takım oyunu önemli, elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi performansımız olmuştur, bizim söylememizle olmaz bu." dedi.

3 puan için mutlu olduklarını ifade eden başarılı oyuncu, “Biraz sıkıntı yaşadık, skoru koruyamadık ama bu bizim için önemliydi. Milli ara dönüşünde 3 puan almak genelde zordur ama bunu başardık, mutluyuz." diye konuştu.