20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na sakatlanarak gidemeyen futbolcular damga vurmaya devam ediyor. Paul Pogba, N'Golo Kante, Paulo Dybala, Marco Reus ve Romelu Lukaku başta olmak üzere birçok yıldız Katar'da sakatlığı nedeniyle sahne alamayacak.





Bu isimlerden biri de Sadio Mane'ydi. Bayern Münih'in, Bundesliga'da Werder Bremen'le oynadığı maçta sakatlanan ve tendonundan sorun yaşayan 30 yaşındaki futbolcu için haftalar öncesinde Dünya Kupası'nda görev yapamayacağı açıklanmıştı. Ancak yoğun tedavi gören tecrübeli oyuncu, Senegal'in açıkladığı kadroda yer almıştı.

Resmen açıklandı

Mane'nin iyileşmesi için Senegal'de büyücülerin dahi devreye girdiği açıklanırken, yıldız isimden kötü haber geldi. Senegal bu kez Mane'nin kesin olarak Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini resmen duyurdu.