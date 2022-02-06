Senegal - Mısır maçı (CANLI) (Afrika Kupası finali hangi kanalda?)

Afrika Kıtası'nın en büyüğü Senegal-Mısır finalinin ardından belli oluyor. Sadio Mane önderliğindeki Senegal, finale namağlup geldi. Mohamed Salah ve Mostafa Mohamed'li Mısır ise sadece 1 mağlubiyet aldı. Senegal'in kadrosunda Alanyaspor 'dan Famara Diedhiou ve Kayserispor'dan Mame Thiam yer alıyor. Mısır'da ise Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed bulunuyor. Olembe Stadı'nda oynanan ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelen Senegal-Mısır Afrika Uluslar Kupası finalinin canlı skor takibi haberimizde.

Senegal, Burkina Faso engelini 3-1 aşarak final biletini kaptı.

Mısır, Kamerun'u penaltılarda 3-1 eleyerek finale yükseldi.

Senegal finale nasıl geldi?

Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Senegal, Zimbabve'yi 1-0'la geçti. Gine ve Malavi ile 0-0 berabere kalan Aliou Cisse'nin öğrencileri, 5 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'da Yeşil Burun'u 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi'ni ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup eden Senegal, namağlup bir şekilde final biletini aldı.

Mısır finale nasıl geldi?

Carlos Queiroz yönetimindeki Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer aldı. Nijerya'ya 1-0 yenilmesine rağmen çabuk toparlayan Salah ve arkadaşları, Gine ile Sudan'ı 1-0'la geçti, 6 puanla grubu lider Nijerya'nın ardından 2. sırada tamamladı. Son 16'da Fildişi Sahili'nin penaltılarla 5-4 geçen Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 2-1'le geçti. Yarı finalde kupanın favorilerinden olan Kamerun'u penaltılar sonucu 3-1 mağlup eden Mısır, finalde Senegal'in rakibi oldu.