Senegal maçı öncesi İngiliz yıldıza şok! Silahlı baskın

Aldığı galibiyetler ile 2022 Katar Dünya Kupası'nın en başarılı takımlarından biri olan İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı aldığı haberle şok oldu ve ilk uçakla evine döndü.

DOLUDİZGİN YOLA DEVAM

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi skorla yenerek turnuvaya müthiş bir başlangıç yapan İngiltere, 2. maçında ABD ile berabere kalsa da Galler'i 3-0 yenerek gruptan lider olarak çıkmıştı. Son 16 Turu'nda Senegal'le karşılaşan İngilizler, bu maçta da rakibine şans vermedi.

SON OLARAK SENEGAL'İ DEVİRDİLER

İngiltere, Dünya Kupası'nda son olarak Senegal ile karşı karşıya geldi. İngilizler, mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

İngiltere'yi Senegal karşısında galibiyete taşıyan goller; 39. dakikada Jordan Henderson, 45+3. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Henderson'ın golünde asisti yapan Jude Bellingham ve Kane ile Saka'nın gollerinde asistleri yapan Phil Foden, etkili performansları ile dikkat çektiler.

İngiltere çeyrek finale yükseldi: İngiltere 3-0 Senegal

ÇEYREK FİNALDE RAKİP FRANSA

Senegal'i geçen İngiltere'nin 10 Aralık'ta oynanacak çeyrek finaldeki rakibi, günün ilk maçında Polonya'yı saf dışı bırakan Fransa olacak.

İngilizler'in Katar'da tüm işleri yolunda giderken dün akşam son 16 turunda karşılaştıkları Senegal mücadelesi öncesinde gelen şok bir haberle sarsıldılar.

STERLİNG'İ ŞOK EDEN HABER

Senegal karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden İngiltere'de yıldız futbolcu Raheem Sterling ailesinden gelen haberle sarsıldı.

SOUTHGATE AÇIKLADI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından Sterling'in kadroda olmamasıyla yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuşmuştu. Yıldız futbolcuyla ilgili gerçek kısa sürede anlaşıldı.

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NİŞANLISI VE ÇOCUKLARININ OLDUĞU EVE SİLAHLI BASKIN

Önceki gün Sterling'in 27 yaşındaki nişanlısı Paige Milian ve 2 çocuğu evdeyken silahlı bir saldırgan grubu evlerine baskın düzenledi.

400 BİN EUROLUK HIRSIZLIK

Sterling ailesinin Londra Surrey'deki evinde cumartesi gecesi silahlı kişiler tarafından bir saldırı düzenlendi. 15 dakikadan kısa sürdüğü öğrenilen baskında değeri yaklaşık 400 bin euro olan saatlerin çalındığı ifade edildi.

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EVDEKİLERİ GÖRÜNCE HEMEN KAÇTILAR

Baskın sırasında evde olan Sterling'in nişanlısı ve çocukları silahlı soyguncuları görünce şoka uğradı. Yıldız futbolcuyla birlikte ailesinin de Katar'da olduğunu düşünen saldırgan grubunun, evdekileri görünce soygunu yarıda kesip hemen kaçtığı belirtildi.

İLK UÇAKLA KATAR'DAN AYRILDI

Olayı haber alan Sterling ise Katar'dan ilk uçakla İngiltere'ye döndü. Yıldız futbolcunun ailesinin herhangi bir zarar görmediği öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı.





FRANSA MAÇINDA SAHADA

Raheem Sterling'in ilk şoku atlattıktan sonra cumartesi akşamı Fransa ile oynanacak olan son derece kritik çeyrek final karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. (Fanatik.com.tr Dış Haberler)