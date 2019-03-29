Senegal ilk kez sörf şampiyonası düzenliyor

Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Senegal, ilk kez profesyonel bir sörf şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.

29 Mart 2019, Cuma 18:30
- A +
Senegal ilk kez sörf şampiyonası düzenliyor

Başkent Dakar’da Dünya Sörf Ligi (WSL) kapsamında düzenlenen 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası’nda 20 ülkeden yaklaşık 80 sporcu yarışıyor.

Sörfçülerin şampiyona kapsamında Almadies kıyılarında dalgalarla yaptığı mücadele, heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar, dört kişilik gruplar halinde dalgalarla kıyasıya mücadele etti. Dalgalarla mücadelelerini başarıyla bitiren sörfçüler büyük alkış aldı.

31 Mart Pazar günü sona erecek şampiyonanın birincisi 5 bin dolar, ikincisi 2 bin 500 dolar para ödülünün sahibi olacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.