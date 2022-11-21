Senegal - Hollanda maçı iddaa oranları

Togo, Namibya ve Kongo Cumhuriyeti'nin bulunduğu grubu açık ara lider tamamlayıp Mısır'la eşleşen Senegal; penaltılar sonrası Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanmıştı. Dünya Kupası play-off'ları öncesinde Mısır'ı yine penaltılarla yenip Afrika Uluslar Kupası'nı da müzelerine götürdüler. İki zaferde de son penaltıyı atan, takımın ruhani lideri Sadio Mane sakatlığı nedeniyle Katar'da boy gösteremeyecek! Mane dışında hücumda Keita Balde de olmayacak. Balde doping cezası nedeniyle eylül ayının ortasından beri futbol oynayamıyor. Dünya Kupası'nın ortasına kadar da sahalara dönemeyeceği için TD Aliou Cisse tarafından kadroya alınmadı. Stoperde "Abdou Diallo & Kalidou Koulibaly" ikilisi forma giyecek. Savunmanın önünde Nampalys Mendy ile Idrissa Gueye ter dökecek. Mane ve Balde'nin yokluğunda gole en yakın isim Boulaye Dia olacak. Kanatlarda Ismaila Sarr ve Krepin Diatta'yı izleyeceğiz.

SENEGAL - HOLLANDA MAÇI İDDAA ORANLARI!

A Milli Takımımız'ın da içinde bulunduğu eleme grubunu 10 maçta 23 puanla (7G 2B 1M) zirvede tamamlayıp Katar vizesi alan Hollanda, Uluslar A Ligi 4. Grup'ta da 6 maçta 16 puanla (5G 1B) lider olmuştu. 15 maçtır yenilgi yüzü görmediler, bu 15 maçın 11'ini kazandılar. Georginio Wijnaldum ve Bruno Martins Indi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Donyell Malen ile Jasper Cillessen'i TD Louis van Gaal tercih etmedi. Bir önceki Dünya Kupası'na kurtardığı penaltılarla damga vuran Tim Krul, bir penaltı antrenmanına katılmayı reddettiği için Van Gaal tarafından kadronun dışında bırakılmıştı. O zamandan bu zamana da milli takımda görev yapmadı. Hollanda medyası Senegal'e karşı kalede Andries Noppert'i olacağını yazdı. Heerenveen'in 28 yaşındaki eldiveni daha önce hiç milli formayı giymedi. Bir anda kendini spot ışıkları altında bulacak. Sağda Denzel Dumfries, solda Daley Blind olacak. Savunmanın ortasında "Timber, Van Dijk & Ake" üçlüsünü izleyeceğiz. Orta sahada serbest rolde Davy Klaassen veya Cody Gakpo görev yapacak. Hücumun en ilerisinde Beşiktaşlı Wout Weghorst ya da Fenerbahçe eskisi Vincent Janssen forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Senegal'in oynadığı son 6 maçın 5'i (90 dakika içerisinde) "2.5 ALT" bitti.

- Hollanda, 2022 yılında oynadığı 8 maçın hiçbirini kaybetmedi! 8 maçtan 6 galibiyet çıkardı. (2 beraberlik)

MİSLİ.COM YAZARI ONUR KARAOSMANOĞLU'NUN YORUMU

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal’de takımın en önemli silahlarından Sadio Mane’nin sakatlığı şüphesiz umutları karartmış ve takım içerisinde büyük bir motivasyon düşüklüğüne yol açmıştır. Her ne kadar eski pırıltısı olmasa da katıldığı tüm turnuvalarda sahaya favori olarak çıkan Hollanda takımını son yıllarda göremesek de, özellikle Uluslar Ligi'ndeki performansları, genç kadroları ve dinamik yapısı ile umutları tazelediler. Hollanda, Katar'daki turnuvanın da favorisi değil ama şüphesiz A Grubu'nun en gözde ve zirvede yer alacak takımı. Portakalların gruba/turnuvaya galibiyet ile başlayacakları görüşündeyim.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu! %50'lik kesim Sadio Mane'nin yokluğunda Hollanda'yı Senegal karşısında öne çıkarmış durumda... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.