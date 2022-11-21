Senegal-Hollanda maçı (CANLI)

Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci karşılaşmada Afrika temsilcisi Senegal, elemelerde Türkiye'nin grubundan zirvede çıkarak Katar biletini kapan Hollanda ile kapışıyor. Senegal'de Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, büyük şok yaratmıştı. Aliou Cisse'nin ekibinde Alanyaspor 'dan Famara Diedhiou da var. Sakatlığı sebebiyle bu maçı kaçıran Depay'lı Portakallar'da ise Beşiktaş 'tan Weghorst yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Wilton Sampoia ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

9' Sarr'ın ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gidiyor.

17' Gakpo'nun sağ kanattan ortasında Blind, Sabaly'nin üzerinden altıpasın solundan kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

Senegal-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Senegal-Hollanda ilk 11'ler:

Senegal: Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo, Kouyate, Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta

Hollanda: Noppert, Dumfries, Timber, van Dijk, Ake, Blind, Frenkie De Jong, Berghuis, Gakpo, Bergwijn, Janssen