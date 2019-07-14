Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal, Tunus'u uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

14 Temmuz 2019, Pazar 22:40
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Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire’deki 30 Haziran Stadı’nda karşılaştı.

Tunus’ta 75. dakikada Sassi, Senegal’de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.

Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn’un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.

2002’de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

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