Senar Dayat: İzmirli hentbolseverlere çok iş düşecek

Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, cumartesi günü İspanyol rakibi Rocasa Gran Canaria ile evinde oynayacağı ilk maçı bekliyor. Rakibini Celal Atik Spor Salonu'nda saat 17.00'de ağırlayacak İzmir temsilcisi, 16 Ocak Pazar günü ise Kanarya Adaları'nda rövanşa çıkacak. Önceki turda Portekiz ekibi Madeira Andebol'u elerken de Atlas Okyanusu'ndaki Madeira Adası'na seyahat eden İzmir BŞB, rövanş için yine okyanusa uzak deplasmana gidecek. Avrupa'da bu sezon daha önce Yunan ekibi Pylea'nın yanı sıra Madeira'yı eleyen temsilcimiz, Challenge Kupası'nı 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında müzesine götüren Rocasa Gran Canaria'yı da saf dışı bırakmaya çalışacak.

Tarihinde 12'nci kez Avrupa arenasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, ilk karşılaşmasını 1999-2000 sezonunda EHF Kupası'nda (Avrupa Hentbol Federasyon Kupası) oynamıştı. İzmirli kadınlar, bugüne kadar dört kez Avrupa Hentbol Federasyon Kupası, dört kez Challenge Kupası, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası (Cup Winners Cup) ve bir kez Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası’nda (EHF European Cup) mücadele etti. İzmir BŞB, 2008-2009 sezonunda Challenge Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterip Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmişti.

RAKİP GÜÇLÜ

İzmir Büyükşehir Belediyespor Yardımcı Antrenörü Senar Dayat çok güçlü bir rakip ile karşılaşacakları belirterek, "Bu maçta İzmirli hentbolseverlere çok iş düşecek. Onların desteğini hissetmek istiyoruz" dedi.

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Sibel Kıcıroğlu ise "Umarız çalışmalarımızın karşılığını alırız. Seyircimizin desteğiyle ikinci maç için avantajlı skor elde etmek ve çeyrek finale kalmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaleci Anca Mihaela ilk maçta avantajı yakalayacaklarına inandıklarını belirterek, turnuvanın en güçlü takımı Rocasa Gran Canaria'yı yendikleri taktirde kupayı da kazanabileceklerini vurguladı. (DHA)