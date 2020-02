Sena Can, kariyerine yeni başarılar eklemek istiyor

Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Sena Can, babasının teşvikiyle 2016’da atıcılık sporuyla tanıştı. Can, ilk zamanlar atıcılığa karşı olan ön yargılarından kısa sürede kurtularak, bu spora ilgi duymaya başladı. Can, 4 yıl önce ilk kez gittiği atış poligonundaki herkesin erkek olması ve atıcılığın zor bir spor olarak görünmesinin gözünü korkutmasına izin vermedi. İlk atışını, Trap-Skeet Milli Takımlar Antrenörü Ali Rıza Bilgin ve babasıyla gerçekleştiren Can, bu yoldaki ilk heyecanını da yaşamış oldu. Geçen yıl milli takıma seçilen Can, Türkiye şampiyonlukları elde etti, rekorlar kırdı.

"İnşallah bu başarılara yenilerini de ekleyeceğim"

Kısa zamanda gösterdiği başarılı performansıyla çeşitli ödüller kazanan Sena Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atış poligonunda babasıyla yaptığı atışın hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Genç kızlarda skeet kategorisinde mücadele eden Can, ilk zamanlarda babasının isteğiyle bu spora başlamış olsa da kazandığı başarıların itici bir güç olduğunu ve atıcılığı severek yaptığını vurguladı.

Çeşitli yarışmalarda derecelerinin bulunduğunu anımsatan Can, "Cumhuriyet Kupası, Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası gibi farklı yarışmalarda 6 ikinciliğim ve 9 birinciliğim var. Atıcılıkta başarı kazanabilmek için çok çalıştım, bu zorlu yoldaki en büyük destekçim, benim bu spora başlamamı sağlayan babam ve ailem. İnşallah bu başarılara yenilerini de ekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Hedefi büyük

Konya’ya bu yıl geldiğini ve yarışmalarda başarı elde etmek için çalışmalara başladığını belirten Sena Can, şunları kaydetti:

"Bu sene Bursa’dan Konya’ya gelerek Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) Ali hocayla çalışmaya başladım. Ailem hala Bursa’da, ben burada TOHM’da yatılı kalıyorum. Tabii ki hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu gibi en yüksek dereceler. Ali hocayla beraber inşallah en iyi dereceleri alırız."

Aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuma hayali kurduğunu kaydeden Can, "Atıcılığın yanında eğitim hayatımda da başarılar elde etmek istiyorum. Bunu gerçekleştirebilmek için atıcılık antrenmanlarının yanında haftada 3 gün dershaneye gidiyorum. Bu yoğun tempo yüzünden ailemi iki ayda bir ziyaret edebiliyorum. Bir şeyi seviyorsanız her zorluğun üstesinden geliyorsunuz." diye konuştu.

Öte yandan Can, ailede ikinci bir atıcı adayının olduğunu ve kız kardeşinin de bu spora başlamak istediğini dile getirdi.