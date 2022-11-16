Fenerbahçe 'de Joao Pedro krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'den 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Brezilyalı futbolcu, beklentilerin uzağında kalarak herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Özellikle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un büyük beklentilerle transferini istediği 30 yaşındaki golcüden istediği verimi alamaması, tecrübeli teknik adamın hamle yapmasına neden oldu.

Jorge Jesus'un Flamengo'daki en iyi anları

SEZONA SAKAT GİRDİ

Tecrübeli oyuncunun en büyük şanssızlığı sezona sakat girmesi oldu. Dönüşü de uzayan 30 yaşındaki futbolcu bir türlü ritmini bulamadı. Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemeleri ve Süper Lig'de ilk iki haftada oynanan maçları sakatlığı nedeniyle kaçıran tecrübeli golcü, sonrasında bulduğu süreleri iyi değerlendirmedi.

Joao Pedro, Fenerbahçe'de 10'u Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere toplamda 15 karşılaşmada Jesus tarafından sahaya sürüldü. Ancak bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performansla oynadı.

GİRESUN MAÇINDA EKSİK BIRAKTI

Süper Lig'in 14. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı'nda oynanan Giresunspor maçında Joao Pedro, 13. ve 40. dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Borja Sainz'ın 2 golüne engel olamayarak sahasında 2-1 mağlup oldu.

3 İSİM GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Joao Pedro'nun performansından memnun olmadığı için gözdağı olarak yeni bir golcü transferi yapmak istiyor. Dünya Kupası'nda Belçika ile mücadele edecek Michy Batshuayi ve Ekvador Milli Takım formasını terletecek olan Enner Valencia'nın sakatlanma riskini de göz önünde bulunduran tecrübeli çalıştırıcı, bu bölge için listesini oluşturdu.

Bu gündeme Lyon forması giyen Moussa Dembele, Atalanta'da oynayan Luis Muriel ve Rıdvan Yılmaz'ın takım arkadaşı Alfredo Morelos geldi.





CAGLIARI'DE DOPİNG CEZASI ALDI

Joao Pedro, Cagliari'de 8 sezon forma giydikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Brezilyalı futbolcu İtalyan ekibinde forma giydiği 2017-18 sezonunun ikinci yarısında 11 Şubat'ta oynanan Cagliari - Sampdoria maçı sonrasında rutin olarak yapılan doping testine girmiş ve yapılan kontroller sonrasında örneğinde idrar söktürücü hidroklorotiyazid bulunması nedeniyle İtalya'nın Ulusal Anti-Doping Kuruluşu NADO Italia tarafından 6 ay ceza almıştı.

Ligin 28. haftasından sonraki oynanan maçlarda görev alamayan tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunda da ilk 3 maçı kaçırdı. Ulusal Dopingle Mücadele Mahkemesi'nin kararı sonucunda Brezilyalı forvet, 16 Eylül 2018'e kadar resmi müsabakalarda oynayamamıştı.





İTALYA'DAKİ SON 3 SEZONDA PARLADI

8 sezonluk Cagliari kariyerinde en skorer olduğu sezonları son 3 sezonda yaşayan Joao Pedro, geçen sezon 13 gol 4 asist, 2020-2021 sezonunda 16 gol 3 asistlik performansla oynadı. Kariyerinin en gollü sezonunu ise 2019-2020'da yaşadı. Brezilyalı futbolcu o sezon 19 gol atarak kariyerinin en gollü sezonunu geçirdi.

Onur Erdem Bayramiç / Fanatik.com.tr