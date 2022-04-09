Semt77 Yalovaspor - Darüşşafaka maç sonucu: 59-82

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta müsabakasında Darüşşafaka, deplasmanda Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı. Darüşşafaka mücadeleden 82-59'luk skorla galip ayrıldı.
90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 40-26 önde tamamladı. Darüşşafaka’da Nathan Boothe 25 sayıyla oynadı. Semt77 Yalovaspor’da ise Roberto Gallinat 19 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
Salon boşaltıldı
Karşılaşmada yaşanan tribün olayları sebebi ile maçın bitimine 23.4 saniye kala salon tamamen boşaltıldı. Mücadele salonun boşaltılmasının ardından kaldığı yerden devam etti.
İLK ÇEYREK SONUCU | 11-21
İLK YARI SONUCU | 26-40
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 46-59
MAÇ SONUCU | 59-82