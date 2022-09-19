Şemsetdin Hancı: Azim ve hırsla maçı tersine çevirdik
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsedtin Hancı, Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen azim ve hırsla maçı çevirmesini bildiklerini belirterek, milli ara sonrası emin adımlarla şampiyonluğa doğru yüremeye devam edeceklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig 'in 7. haftasında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+8'de bulduğu golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Trabzonspor , milli araya moralli girdi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milli ara sonrası Trabzonspor ruhunu daha güçlü hisettirecek. Yeni şampiyonluklara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."