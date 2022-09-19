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Şemsetdin Hancı: Azim ve hırsla maçı tersine çevirdik

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsedtin Hancı, Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen azim ve hırsla maçı çevirmesini bildiklerini belirterek, milli ara sonrası emin adımlarla şampiyonluğa doğru yüremeye devam edeceklerini söyledi.

19 Eylül 2022, Pazartesi 16:14 Son Güncelleme:
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Şemsetdin Hancı: Azim ve hırsla maçı tersine çevirdik

Spor Toto Süper Lig 'in 7. haftasında evinde Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+8'de bulduğu golle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Trabzonspor , milli araya moralli girdi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli ara sonrası Trabzonspor ruhunu daha güçlü hisettirecek. Yeni şampiyonluklara doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

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