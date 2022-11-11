Semra Demirer: “Yeni yıldızları Türk futboluna katıyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekiminde Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti. Kura çekiminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer, fırsat eşitliği sunan Türkiye Kupası’nı çok sevdiklerini ifade eden Demirer, “Her biri kıymetli rakiplerimiz var. Gençlerbirliği ile oynayacağız. İlhan Cavcav’ı rahmetle anıyorum. Bu güzel altyapıyı oluşturdu. Bizde Kayserispor olarak idealist bir hocanın, Berna Başkanın liderliğinde kocaman bir aile olduk. Çok güzel işler başarıyoruz, yeni yıldızları Türk sporuna katmaya çalışıyoruz. Altyapıyı çok önemsiyorum ben. Yıldızlar geliyor, onları yürekten alkışlayacaksınız. Kayserispor ilkleri yapıyor. İlklere imza atarak başarı öyküsüne devam edecek. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andık ve onun ilkeleri doğrultusunda adımlar atıyoruz, gençlere önem veriyoruz. Futbolda son güzel örnekleri gösteren gençleri kazandıracağız. Tüm futbolu seven seyircilerimizi tribünlere bekliyorum. Gelip rakibi de alkışlayarak maçın sonucunu bekleyelim diyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İSTANBUL (İHA)