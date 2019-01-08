Seminerde Ersun Yanal rüzgarı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu’nun düzenlediği devre arası hakem seminerine, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal damgasını vurdu.

Yanal, Sarı-Lacivertliler’i bu önemli organizasyonda İdari Menacer Volkan Ballı ile birlikte temsil etti. Türk futbolunun birçok önemli isminin bir araya geldiği seminerde tecrübeli teknik adam, birçok önemli kişiyle fikir alışverişinde bulundu ve sohbet etti.

Yanal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş kulübü Başkanı Fikret Orman’la bir süre sohbet ederek, neşeli bir diyalog gerçekleştirdi. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır’la da bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, kadın hakemlerle birlikte basın mensuplarına hatıra pozu da verdi.