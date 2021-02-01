Semih Tokatlı: Zirvede kalmak bizim için önemliydi

Süper Lig’in 22. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor’da teknik sorumlu Semih Tokatlı, zirveden uzaklaşmama adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir rakibe karşı kazandıklarını belirtti.

Trabzonspor’a transfer olan Anastasios Bakasetas’ın eksikliğiyle sahaya çıktıklarına dikkati çeken Tokatlı, "Bakasetas’ın yokluğunda nasıl oynayabiliriz onu düşündük ve bugün farklı bir futbol oynadık. Oyuncularımız da bunun bilincinde çok önemli bir reaksiyon verdiler. Rakibe fazla pozisyon vermeden topa hakim olarak, güzel, haklı bir galibiyet aldık. Zirvede kalmak bizim için önemliydi. İnşallah bundan sonraki süreçte o yolda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Bakasetas’ın yerine yeni transfer yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya ise Tokatlı, "Başkanımız ve transfer komitesi bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda belirlenen net bir şey yok. Transfer olduğu zaman mutlaka haberiniz olacak" ifadelerini kullandı.