Semih Saygıner, yeniden bir numara olmak istiyor

Bilardoda ilk dünya şampiyonluğunu 1994’te kazanan, Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde ise 3 yıl profesyonel sporcu olarak mücadele eden Semih Saygıner, 2007 yılında aldığı kararla kariyerini dondurdu.

Semih Saygıner, 7 yılda hiçbir resmi müsabakaya katılmazken, mücadelesini bilardodan farklı alanlara taşıdı. Önce Türk Sanat Müziği albümü çıkaran Semih, daha sonra 33 yıllık kariyerini mizahi bir dille anlattığı "Masamda Birikmiş Hikayeler" adlı gösterisini sahneye koydu.

Semih Saygıner, Temmuz 2014’te aldığı kararla bilardoya tekrar döndü. Milli sporcu, 4 yılı aşkın sürede en dipten başladığı bilardoda, turnuva ve şampiyonalarda aldığı başarılı sonuçlarla dünya sıralamasında 5. sıraya yerleşti.

"Tekrar yükseleceğim"

Milli bilardocu Semih Saygıner, Antalya’da 1. ayağının devam ettiği Üç Bant Bilardo Dünya Kupası organizasyonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her sene Künya Kupası’nın bir ayağına ev sahipliği yaptığını söyledi. Semih, 2020 Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nın Antalya’da yapılacağını ifade etti.

Kendisinin yanı sıra diğer Türk sporcularının dünya klasmanında çok ciddi bir yükselişe geçtiğini belirten Semih Saygıner, şöyle konuştu:

"Dünya Kupası’nın Türkiye’deki ayağında ben, Murat Naci Çoklu ve Tayfun Taşdemir seribaşı üç oyuncuyuz. Elemelerden gelecek arkadaşları bekliyoruz. Onların da katılımıyla ana tablodaki 32 oyuncu içinde 8-9 Türk sporcu olacağını düşünüyorum. Önemli bir turnuva. Yıla iyi başlamak lazım. Geri dönüş sürecinden sonra dünya klasmanında yükselişe geçtim, üçüncülüğe kadar çıktım. Ülke şampiyonasında biraz puan kaybedince beşinciliğe düştüm. Bir iki turnuva sonra tekrar yükseleceğimi düşünüyorum."

"İddialıyım, bu sene iyi işler yapacağım"

Semih Saygıner, kendisini geliştirmek adına çok ciddi antrenmanlar yaptığını, bu nedenle daha önce başladığı ve önemli bir yere geldiği fitness sporuna dahi vakit ayıramadığını anlattı.

"İddialıyım, bu sene inşallah çok daha iyi işler yapacağım." diyen Semih, Türk bilardocuların başarılı olmasının kendisini olumlu etkilediğini söyledi.

Milli sporcu Semih Saygıner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, bundan 15 sene önce bilardoyu dünyada bayağı domine eden bir ülkeydi. Sonra bayrağı biraz Güney Kore devraldı. Orada yönetimsel olarak doğru yapılan bir takım işler, bilardoyu bir anda çok yukarıya çekti. Bu işe ilgi duyan yeni jenerasyonlar çıktı. Bizde de oturmuş bir jenerasyon var. İnşallah yeni jenerasyondan da iyi oyuncular çıkacak. Türkiye’de artık 7-8 oyuncu dünyadaki herhangi bir turnuvayı kazanabilir."

AA