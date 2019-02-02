Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi Ayew ve Moses'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Ligin ilk yarısında 16 puan toplayabilen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 3 maçta 7 puan topladı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Özsoy'un maç sonu açıklamaları:

"Transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları kadroya kattığımız için mutluyuz."

"Tolgay Arslan'ın hemen, daha 1. dakikada adapte olması çok mutluluk verdi."

"Art niyet değil ama kötü yönetim Bursa ve Malatya maçlarında oldu, buna inanıyoruz. Hiçbir zaman konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Ağır ya da kırıcı şeyler söylemememiz, burada ısrarcı olmayacağımız anlamına gelmez. Hakemlerin daha dikkatli olmasını isteriz."

"Dev çınar Fenerbahçe'ye bir şey olmaz ama hata yapanlar bunların altında kalırlar."

"Elimizde paramız var. Stratejik olarak beklediğimiz hamleleri, bizim istediğimiz şekilde bitirdik. Fenerbahçe'miz her yerde iyi, futbolda bir sıkıntımız vardı. İnşallah her şey güzel olacak."

"Slimani için Betis ile sıcak saatler yaşandı. Slimani gitmek istiyordu, teklifler bizim menfaatimize uygun olsa olurdu. Biz de forvet almak istiyorduk, olmadı. Forvet çalışması oldu, Slimani gitseydi alınırdı."