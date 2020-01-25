Semih Özsoy’dan sert sözler...

Semih Özsoy, “Zoraki kararla, itelemeyle gözlemci raporunda yazmayan Vedat Muriç’i PFDK’ya sevk ettirdiler. Kimin, neden yaptığını biliyoruz. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Camı kırıp, sonra kapının önünden camcı olarak geçenler var. Fenerbahçe büyüktür, bu bilinsin. Fenerbahçe’ye dost görünüp, iş çevirmek isteyenler var. Son zamanlarda Fenerbahçe’nin büyüklüğünü tatmayanlar var, onlara mesajımız bunu yapmasınlar” dedi.

"Mustafa Cengiz umarım böyle demiştir"

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine de dedğinen Özsoy, "Mustafa Cengiz de eğer başkanımızla canlı yayına çıkmak istiyorsa, bunu böyle dediyse, umarım demiştir, umarım sonra da dediğini kabul eder inşallah, Ali başkan da onlarla her ortamda bir araya gelir." şeklinde konuştu.

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