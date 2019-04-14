Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı sahasında ağırladı. Dev derbide kazanan çıkmadı ve iki ekip de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Sarı Lacivertliler 48 dakika boyunca sahada 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, basın mensuplarının karşısına çıktı ve oldukça sert açıklamalarda bulundu.

İşte Özsoy'un maç sonu açıklamaları:

"Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahat kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici."

"Hakemin iyi maç yönetmediğine inanıyorum. Karşı takımın hocaları takımını değil ama maçı çok iyi yönettiler. Dost dediklerimizin televizyonda dediklerini de duyduk, keşke aynı kişiler Belhanda'nın da niye 2. sarı kartı almadığını gündeme getirselerdi."

"Galatasaray'ın şampiyonlukla ilgili elimizden alınıyor, alınmıyor, bunlar bizi ilgilendirmez. Biz her maça kazanmak için çıkarız."

"Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar ve yenemeyecekler."