Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Zeljko Obradovic ve Jan Vesely'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NTV'ye konuşan Özsoy, Fenerbahçe Beko'nun koçu Obradovic ile önümüzdeki sezonun planlarına başladıklarını vurgularken, Vesely ile yeni sözleşme imzalayacaklarını dile getirdi.

Semih Özsoy şu ifadeleri kullandı:

"Obradovic'le 1 sene daha kontratımız var. Dedikoduların hepsi yalan. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladık bile... Vesely'yle 3 yıllık bir sözleşme yapacağız inşallah. Herkes de onun peşinde koşuyor."