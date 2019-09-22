Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, “Türkiye’de artık kolay maç yok. Takımımızı tebrik ediyoruz. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Galatasaray maçına hazırlanmak için çalışmalara başlıyoruz. Alanya maçıyla ilgili bir şey söylemek şu an doğru olmaz. Sadece hakkımızı arıyoruz” dedi.

Özsoy, TRT Spor’da Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullanan yorumcu Kaya Çilingiroğlu için de “O yorumcunun dedikleri yenilir yutulur şeyler değildir. Yöneticilerinin de bir şey yapmaması düşündürücü” dedi.

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