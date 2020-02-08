Semih Özsoy: Yanlarına bırakmayacağız!

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe için kötü bir gece. Bizim söylediklerimizi ispatlarcasına malumun ilanı olan bir gece. Yanlarına kalmayacak. Bunu söylediğimiz için ceza da alacağız. Sayın Nihat Özdemir kendine göre yorumlar yapabiliyorlar. Yorumcular konuşuyor ama biz konuşamıyoruz. Bizi korkutamazsınız.

Pozisyonları incelemeye hiç gerek bile yok. Bugün 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 5'te gördük, filmin tamamı da 8'de ortaya çıktı. Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız.

Bu gece katledildiğimiz bir gece... Şapkalarını önlerine alıp düşünsünler... Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu. Allah'tan bir olay olmadı. Bundan korkuyorduk. Hakem Ümit Öztürk kariyerinin yine en iyi maçını yönetti kendi açısından ama bunu buraya kim atadı, ona bakmak lazım. Oyuncuların bile belli bir dakikadan sonra moralleri bozuldu, performansları düştü.