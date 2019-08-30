Semih Özsoy: Verilen sözler gerçekleşir!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfı’nın genel kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. İlk olarak Trabzonspor maçına değinen Özsoy, “Takım olarak iyiyiz. Trabzonspor da istim üstünde. Eminim en iyi şeklide mücadele edip, evimizdeki maçtan galip ayrılacağız” yorumunu yaptı. Semih Özsoy, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, “Transferde birkaç günümüz kaldı. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp, halletmeye çalışıyoruz. Ali (Koç) başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı, o ruhu kaybetmemek” ifadelerini kullandı.

‘Kararı Volkan verecek’

Başkan vekili Özsoy, alınacak oyuncuların Fenerbahçe’nin şartlarına uymasının önemli olduğunu söyledi. Son olarak Volkan Demirel’e değinen Semih Özsoy, “O, camiamızın evladı. Kendisi ile görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Pozisyonunun ne olduğunun önemli yok. Kararını verdiğinde hepsi netleşir” dedi.

Ali Koç ne demişti?

Başkan, Yüksek Divan Kurulu’nda kürsüye çıktığında transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vermişti. Ali Koç, “1 ya da 2 stoper, 6 numara ve 1 forvet alacağız” ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ayında yapılan bu konuşmanın ardından savunma transferleri tamamlandı. Stopere Zanka ve Rami alındı. Şimdi gözler orta saha ve forvet için yapılan çalışmalara çevrildi.