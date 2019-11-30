Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, üst üste 2. hafta sahadan beraberlikle ayrıldı ve lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'i sert sözlerle eleştiren Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

Penaltının tekrarlanması gerekiyor ama bu bize olsaydı ne olurdu?'

"Bugün Türkiye gördü, eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı acaba Türkiye neyi konuşuyordu? Nihat Özdemir'in Fenerbahçeli olduğunu mu, Federasyon'un Fenerbahçe'yi desteklediğini mi... Bu algı operasyonlarının ve tiyatronun sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Adım adım işlenmiş. Bugün hakikaten iki takımı da kutluyorum. Bu kadar yanlış karara rağmen oyunun çığırdan çıkmaması iki takım oyuncularının da iyi niyetiyle alakalı bir şey. Penaltının tekrarlanması gerekiyor ama bu bize olsaydı ne olurdu? Madem teknolojiden bu kadar hızlı yararlanılabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı?"

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'Fenerbahçe bunlarla uğraşacak güçtedir'

"Oradaki 2-3 puan kime izah edilecek. Sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim 2. golümüzü 4.5 dakikada ileri geri gözden geçirme çabası... 3-5 hafta önce ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe kollanıyor deniyordu. Yapılmak istenen neymiş, bedelini ödeyerek gördük. Fenerbahçe bunlarla uğraşacak güçtedir. Size somut, spesifik olarak söylüyorum. Yazık. Hakikaten kötü. Gerekli mercilerin, gerekli kararları bir an önce almasını bekliyoruz."