TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ne demişti?

Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, Alanyaspor maçının ardından çok sert konuşmuş ve "Bu gece katledildiğimiz bir gece..." diyen Özsoy, " Bugün 3 tane atsaydık, 4 tane yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 5'te gördük, filmin tamamı da 8'de ortaya çıktı. Koltuklarında rahatça oturuyorlar şimdi ama bunları yanlarına bırakmayacağız." demişti.



