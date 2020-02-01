Semih Özsoy: Faul diye çalınan pozisyon inanılır gibi değil

Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özsoy özellikle son anlarda atılan golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi ve "Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen kazanabilirdik." dedi.

01 Şubat 2020, Cumartesi 23:23 Son Güncelleme:
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Semih Özsoy: Faul diye çalınan pozisyon inanılır gibi değil

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde: 

İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rakip takımın başkanı 'Hakemi de yeneceksin' demiş. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Biz yine de şampiyon olacağız 

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