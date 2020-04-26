Galatasaray altyapısından yetişen ve yıllarca Sarı Kırmızılı formayı giyen ve son olarak Çekya ekibi Sparta Prag'da futbol hayatını sürdüren Semih Kaya, bu kez futboldaki yetenekleri ile değil, müzikteki hünerleri ile gündeme geldi.

Soner Sarıkabadayı önceki gün Instagram hesabında ‘Evdeki Ses’ yarışması düzenledi. Yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyleyen popçuya, futbolcu Semih Kaya sürpriz yapıp canlı yayına bağlandı.

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Semih Kaya hem bağlama çaldı, hem de ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türkülerini seslendirdi. Soner sesini çok beğendiği Semih’e, “Single yapmak istersen, kapım sonuna kadar açık” diye teklifte bulundu.



