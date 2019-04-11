Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin 11’ini belirlemeye çalışıyor. En büyük soru işareti ise savunmanın göbeğinde. Luyindama ve Marcao’nun cezaları nedeniyle, Kadıköy’deki mücadeleye Donk’la başlayacak olan Terim, Hollandalı futbolcunun yanına partner arıyor. İlk etapta bu bölgede Fernando’yu kullanmayı düşünen Fatih hocanın kafasını, Semih’in durumu karıştırdı. İdmanlardaki performansı, hırs ve isteğiyle hocasının gözüne girmeyi başaran Semih Kaya, ilk 11’e göz kırpıyor. Sarı-Kırmızılı futbolcunun derbi tecrübesi, daha önce Kadıköy’de kupa kaldıran takımın kadrosunda yer alması gibi detaylar da, ibreyi Semih’e çevirmiş durumda.

Eski düzene dönebilirler

Fernando planından vazgeçilmesi halinde, Brezilyalı futbolcunun tekrar orta sahaya geçerek, Ndiaye ile birlikte oynama ihtimali bulunuyor. Bu durumda Emre Akbaba’ya yeniden kulübe yolu görünecek ve forvet arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev yapacak. İleri uçta Diagne’nin yeri ise garanti. Beklerde Mariano ile Linnes’in oynamasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Kale ise Muslera’ya emanet olacak. Fatih hocanın son kararını cumartesi akşamı vermesi bekleniyor.

Kadıköy’de kupa kaldırdı

Semih Kaya, 12 Mayıs 2012’de oynanan Fenerbahçe derbisinde de sahadaydı. Golsüz biten karşılaşmanın ardından Galatasaray, Kadıköy’de kupa kaldırmıştı.

Metin Karabaş