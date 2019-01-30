Sparta Prag’la sözleşme imzaladıktan sonra, Çekya’da işleri istediği gibi gitmeyen Semih Kaya’nın, Galatasaray’a döndüğü için çok mutlu olduğu belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcunun hedefi, kiralık olarak döndüğü Cim Bom’da kalmak.

Fatih hoca, Semih’in hem fiziksel hem de saha içindeki performansına göre bir karar verecek. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Sarı- Kırmızılı futbolcunun, Galatasaray’da kendisini tekrar kanıtlayıp milli takıma dönmeyi istediği belirtiliyor.

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