Semih Kaya'dan mutlusu yok

Kısa süren Sparta Prag macerasının ardından Galatasaray'a geri dönen Semih Kaya'nın geri döndüğü için çok mutlu olduğu öğrenildi.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:35
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Semih Kaya'dan mutlusu yok

Sparta Prag’la sözleşme imzaladıktan sonra, Çekya’da işleri istediği gibi gitmeyen Semih Kaya’nın, Galatasaray’a döndüğü için çok mutlu olduğu belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcunun hedefi, kiralık olarak döndüğü Cim Bom’da kalmak.

Fatih hoca, Semih’in hem fiziksel hem de saha içindeki performansına göre bir karar verecek. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Sarı- Kırmızılı futbolcunun, Galatasaray’da kendisini tekrar kanıtlayıp milli takıma dönmeyi istediği belirtiliyor.

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