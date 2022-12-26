Eski futbolcu Semih Kaya, NTV'de Emek Ege'nin hazırlayıp sunduğu "Kırılma Anı" programına konuk oldu. 31 yaşında emekli olarak herkesi şaşırtan eski futbolcu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Semih'in Juventus'tan teklif aldığı da ortaya çıktı.

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"Statü sıkıntısı yaşadım"

Kaya, Juventus'la temasını şöyle açıkladı: "2011-2012 sezonunda Kadıköy'de şampiyon olduktan sonra Juventus ve Inter beni istedi. Pavel Nedved ile (dönemin Juventus Sportif Direktörü) görüşme yapılmıştı. Benim Juventus'ta "non-EU (Avrupa Birliği dışındaki ülkeler)" statüsünden ötürü oynamam mümkün değildi; kotaları doluydu. Öncesinde yarım sezon başka bir İtalyan kulübünde oynamam gerekiyordu"

"İnsanın içinde ukde kalıyor"

"Ben de o dönem nihayetinde Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynuyordum. O nedenle kabul etmemiştim. Tabii belki de o kararı verip gitmiş olsaydım başka seviyelerde olabilirdi. İnsanın içinde ukde kalıyor tabii"

Semih Kaya tek yurt dışı tecrübesini ise 2017-2020 yılları arası oynadığı Sparta Prag'ta yaşamıştı. Kaya, Çekya ekibine transfer olurken Galatasaray'a 2 milyon euro kazadırmıştı. (Posta)