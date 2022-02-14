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Semih Kaya'dan İbrahim Akdağ'a: Haddini bileceksin

Galatasaray - Kayserispor maçında İbrahim Akdağ'ın hareketi, Nef Stadyumu'ndaki taraftarları çıldırtırken Galatasaray'a geri dönen Semih Kaya'nın da Akdağ'a, "Haddini bileceksin" dediği öğrenildi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Semih Kaya'dan İbrahim Akdağ'a: Haddini bileceksin

Galatasaray 'ın önceki gün oynanan Kayserispor mücadelesinde İbrahim Akdağ, Galatasaray taraftarını çıldırttı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılı taraftarlara eliyle, '6' işareti yaptı. İbrahim'in yaptığı müdahale sonrasında seyirciler çılgına döndü. Olayların soyunma odası tünelinde de devam ettiği öğrenildi. Aslan'a geri dönen Semih Kaya'nın; Akdağ'a, "Haddini bileceksin" dediği öğrenildi.

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