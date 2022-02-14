Semih Kaya'dan İbrahim Akdağ'a: Haddini bileceksin
Galatasaray - Kayserispor maçında İbrahim Akdağ'ın hareketi, Nef Stadyumu'ndaki taraftarları çıldırtırken Galatasaray'a geri dönen Semih Kaya'nın da Akdağ'a, "Haddini bileceksin" dediği öğrenildi.
Galatasaray 'ın önceki gün oynanan Kayserispor mücadelesinde İbrahim Akdağ, Galatasaray taraftarını çıldırttı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılı taraftarlara eliyle, '6' işareti yaptı. İbrahim'in yaptığı müdahale sonrasında seyirciler çılgına döndü. Olayların soyunma odası tünelinde de devam ettiği öğrenildi. Aslan'a geri dönen Semih Kaya'nın; Akdağ'a, "Haddini bileceksin" dediği öğrenildi.