Galatasaray 'ın önceki gün oynanan Kayserispor mücadelesinde İbrahim Akdağ, Galatasaray taraftarını çıldırttı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılı taraftarlara eliyle, '6' işareti yaptı. İbrahim'in yaptığı müdahale sonrasında seyirciler çılgına döndü. Olayların soyunma odası tünelinde de devam ettiği öğrenildi. Aslan'a geri dönen Semih Kaya'nın; Akdağ'a, "Haddini bileceksin" dediği öğrenildi.