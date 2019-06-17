Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Semih Kaya, Sarı Kırmızılılar'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sparta Prag'a geri döndü. Çek kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 33 yaşındaki milli stoperin sezon öncesi hazırlık kampına dahil edildiğini duyurdu. Sarı Kırmızılılar'da 7 maçta süre alabilen Semih'in Prag'la bir yıl daha mukavelesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler