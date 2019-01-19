Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray’a geri döndü... Geçen sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiralandı. Galatasaray, Semih’e 5 aylık süre için 700 bin Euro ödeme yapacak.

Marcao’yu aldıktan sonra Ozan Kabak’ı satan Cim Bom, böylece kadro dışı kalan Serdar Aziz’in yerine de Semih’i renklerine bağlamış oldu.

Bu sezon Prag formasıyla 12 resmi maça çıkan Semih, 1055 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretmedi, hiç kart görmedi.

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