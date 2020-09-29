Semih Kaya, Yeni Malatyaspor’da

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki stoper Semih Kaya, Süper Lig’e geri dönüyor. Deneyimli savunmacı küçük pürüzler hallolduktan sonra, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag’a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray’da kiralık olarak top koşturmuştu.

Takviyeler devam edecek

Geçen sezondan bu yana süren sıkıntılı süreci flaş transferlerle aşmak isteyen Yeni Malatyaspor, Semih Kaya’yla el sıkışarak kadrosunu güçlendirmiş oldu. Yönetim takıma takviyelerin devam edeceğini açıklarken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da takıma katılacak yeni oyuncuları sabırsızlıkla bekliyor.





Mehmet Ali Sabuncu