Semih Kaya, Yeni Malatyaspor’da

Yeni Malatyaspor’dan flaş hamle...Sarı-Kırmızılılar, stoper Semih Kaya’yla anlaştı, tecrübeli oyuncuyla bugün 2 yıllık sözleşme imzalanacak

29 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Semih Kaya, Yeni Malatyaspor’da

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki stoper Semih Kaya, Süper Lig’e geri dönüyor. Deneyimli savunmacı küçük pürüzler hallolduktan sonra, Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, 2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag’a transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray’da kiralık olarak top koşturmuştu.

Takviyeler devam edecek

Geçen sezondan bu yana süren sıkıntılı süreci flaş transferlerle aşmak isteyen Yeni Malatyaspor, Semih Kaya’yla el sıkışarak kadrosunu güçlendirmiş oldu. Yönetim takıma takviyelerin devam edeceğini açıklarken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da takıma katılacak yeni oyuncuları sabırsızlıkla bekliyor.


Mehmet Ali Sabuncu

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