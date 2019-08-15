Semih Kaya: 'Trabzonspor taraftarları bizi korkutmuyor'

Sparta Prag'da forma giyen milli futbolcu Semih Kaya, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Trabzonspor ile 2-2'nin rövanşında karşılaşacakları mücadele öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Çek kulübünün resmi internet sitesine konuşan 28 yaşındaki stoper, kritik maç öncesi son derece iddialı açıklamalar yaparken Trabzon'daki atmosferin kendilerini korkutmadığını belirtti. İşte Semih'in o sözleri:

"Trabzon güzel bir şehir. Kentin insanları çok hoş ve neşeli. Burada herkes futbolla yaşıyor. Bu nedenle Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu söyleyebiliriz. Trabzon'daki insanların futbolu ne kadar çok sevdiğini stadyuma çıktığımızda göreceğiz. Tribünde 50 bin kişinin olmasını bekliyorum. Stadyum, daha düşük kapasiteli olabilir ama bunun hiçbir öneminin olmadığına inanabilirsiniz.

Trabzonspor taraftarları çok çılgın. Bu çılgınlık öyle bir boyutta ki Tribünlerden yaşlı bir adamın sahadaki oyuncuyu azarladığını görebilirsiniz. Önemli bir maç kaybedildiğinde oyunculara yüklenildiği zamanlar da oluyor. Tüm bunlar, Trabzonsporluların diğer takımların taraftarlarından daha meşhur olmasının başlıca sebebi.

Stattaki atmosferin oyunumuzu etkileyeceğini düşünmüyorum. İlk 10 dakika her oyuncu için zor olacaktır. İlk şoku atlattığınız vakit her şeyi unutuyor ve futbola konsantre oluyorsunuz. Futbol basit bir oyun. Eğer kafanıza başka şeylerin girmesine izin vermezseniz kazanırsınız. Dolayısıyla burada hiçbir tehlike yok. Evet, tribünlerden bize bağıracaklar ama bunlar bizim canımızı acıtamaz. Kısacası kaygılanmak için bir neden yok.

Kendi evimizde yakaladığımız 2-0'lık avatnajı koruyamadığımız için elbette çok üzgünüm. Trabzon'da çok fırtınalı bir atmosferde zorlu bir maç oynayacağız. Ancak futbolda bu tip şeyler var ve bunların da üstesinden gelmelisiniz. Takım olarak bu maçı kazanmak istiyoruz ve buna inanıyoruz. Bizim için güzel bir tecrübe olacak.

Galatasaray'dayken Trabzonspor'a karşı yirmi kez forma giydim ve oynadığım maçların sekizi deplasmandaydı. Trabzon'da pek çok kez kazandığımızı hatırlıyorum. Aynı şeyi Sparta Prag formasıyla da başarmayı umuyorum. Bu maçı kazanacağız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler