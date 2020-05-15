Semih Kaya koptu geliyor

Sparta Prag ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek Semih Kaya. bir kez daha Galatasaray’da görmeye sıcak bakıyor.Fatih Terim, altyapıdan yetişen Semih’i bir kez daha Galatasaray’da görmeye sıcak bakıyor. Transferle ilgili açıklama her an gelebilir.

15 Mayıs 2020, Cuma 07:17 Son Güncelleme:
- A +
Semih Kaya koptu geliyor

Semih Kaya’nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi bu sezon bitiyor. Çek ekibinin sportif direktörü Tomas Rosicky, 29 yaşındaki savunmacı ile yolların ayrılacağını söyledi.

Fatih Terim, altyapıdan yetişen Semih’i bir kez daha Galatasaray’da görmeye sıcak bakıyor.

Semih Kaya ise boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Transferle ilgili açıklama her an gelebilir.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...