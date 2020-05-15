Semih Kaya koptu geliyor

Semih Kaya’nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi bu sezon bitiyor. Çek ekibinin sportif direktörü Tomas Rosicky, 29 yaşındaki savunmacı ile yolların ayrılacağını söyledi.

Fatih Terim, altyapıdan yetişen Semih’i bir kez daha Galatasaray’da görmeye sıcak bakıyor.

Semih Kaya ise boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Transferle ilgili açıklama her an gelebilir.