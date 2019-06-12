Semih Kaya için karar verildi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadro mühendisliği açısından takım içi transferlerde de yol almayı amaçlıyor.

Sarı-kırmızılılar, yerli ve altyapı kontenjanı nedeniyle ince hesaplar yaparken, bu konuda Semih Kaya’nın kalması konusunda çalışmalara başladı.

Teknik direktör Fatih Terim, hem altyapıdan yetişen hem de Türk Milli Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan Semih’in bu sezon da takımda kalmasını istedi. Sparta Prag ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu konuda Çek ekibine şartları olacak.

Semih de istiyor

Gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Semih’i bonservisiyle birlikte takıma kazandırmak isteyen Cim-Bom, bunun için bir bedel ödemek istemiyor.

Sarı-kırmızılılar bu nedenle Sparta Prag’a, “Yıllık ücretini biz ödeyelim ama bonservis bedeli vermeyiz” diyecek. Yeni sezonda Semih’i kadrosunda düşünmeyen Sparta’nın da bu teklife olumlu bakabileceği ifade edildi. Semih Kaya’nın da Galatasaray’a dönmek istediği belirtildi.

(Milliyet)