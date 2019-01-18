Semih Kaya Galatasaray için yola çıkıyor

Ozan Kabak’ın satılmasıyla birlikte yeniden kiralanması gündeme gelen Semih Kaya, bedelsiz bir şekilde Sarı-Kırmızılı kulübün yolunu tutacak. 27 yaşındaki stoperin sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulacağı da gelen haberler arasında.

Galatasaray’dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Sparta Prag’a transfer olan Semih, son 8 haftadır takımında forma giyme şansı bulamıyordu. Sarı-Kırmızılılar’ın, Semih Kaya’nın Prag’daki maaşının sezon sonuna kadar kalan bölümünü ödeyeceği öğrenildi.

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