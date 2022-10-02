Adana Demirspor, Süper Lig 'in 8. haftasında ağırladığı Galatasaray 'la 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor'un başarılı stoper Semih Güler, şu ifadeleri kullandı:

'10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray’a karşı zor...'

"Güzel bir maç oldu. Taraftarın da bunda emeği çok, çünkü stadı doldurdular ilk defa. İki takım da oynamaya çalıştı. Ama biz 10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık. Orta sahada düştük biraz. Ondan sonra bir iki fırsat yakaladık. Değerlendiremedik ama kazanamayınca kaybetmemeyi de bilmemiz lazım. Haftaya da Gaziantep’e üç puan için gideceğiz. Benim açımdan sorarsın kart biraz basit oldu. Tabii hakem kararına bir şey diyemeyiz. Oraya kadar iyi götürüyorduk maçı. İyi defans yapıyorduk, kontrataklarla iyi çıkmaya başlamıştık. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray’a karşı zor, içeride ve dışarıda oynasan da. Dediğim gibi yine de fırsatları yakaladık, değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." (İHA)