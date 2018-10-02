Tecrübeli basketbolcu Semih Erden, İstanbul BBSK ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleşen imza törenine Erden’in yanı sıra İstanbul BBSK Başkanı Celalettin Deniztoker, genel sekreter ve basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin ve Başkan Vekili Enver Yılmaz katıldı.

İstanbul BBSK’ye imza attığı için mutlu olduğunu ifade eden Semih Erden, “Samimi karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Milli Takım’dan sonra bu kulüpte olmak gurur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Buradan oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Müthiş bir salona sahip olduklarını da kaydeden Erden, “Buradaki misyonum basketbolu en iyi şekilde oynamak ve takıma katkı vermek. Burası çok yönlü. Alttan gelen oyuncuların ağabeye ihtiyaçları var. Ben de bildiklerimi en iyi şekilde aktaracağım. İnşallah uzun vadeli birliktelik olur” şeklinde konuştu.

Semih Erden gibi bir basketbolcuyu kulübe kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Celalettin Deniztoker ise, “Semih’e bizi kırmayarak buraya geldiği için teşekkür ederiz. Sözleşmede de fedakarlık yaptı. Gençlerimize örnek olarak bu kulüpte uzun süre kalmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Semih Erden, kendisini İstanbul BBSK’ye bağlayan sözleşmeye imza attı ve Başkan Celalettin Deniztoker ile birlikte kulüp formasıyla objektiflere poz verdi.

İHA