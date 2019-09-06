Semih Erden: 'İşler kötü giderken Semih Erden suçlu!'

2019 FIBA Dünya Kupası’nda A Milli Basketbol Takımımız, Çekya’ya 91-76 kaybederek turnuvada üst tura çıkamazken maçın ardından en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Semih Erden, sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi.

Yaptığı açıklamada Erden, “Evet 33 yaşındayım. Profesyonel kariyerimde iyisiyle kötüsüyle her şeyi yaşadım. Herkese teşekkür ediyorum ama hak etmediğim şeyleri yaşadım. İşler iyi giderken iyi, kötü giderken Semih Erden suçlu. Söz konusu bayrağım olunca hiç görevden kaçmadım. Tabii ki hatalarım da oldu... Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil ama ben her zaman bedelini ödedim. Bunu herkes bilsin yeter” ifadelerini kullandı.