Semedo kimdir? Djaniny Semedo kariyeri

Suudi Arabistan'ın Ahl Ahli takımında kariyerinin son bölümünü geçiren Yeşil Burun Adaları vatandaşı hücum oyuncusu Djaniny Semedo, Trabzonspor'un transferdeki son bombası... Trabzonspor 29 yaşındaki forvet oyuncusu ile anlaşma sağladı. Sürpriz şekilde Trabzonspor'un kadrosuna dahil olan Semedo'nun geçmişi ile ilgili aramalar arttı. Bordo-Mavili futbolseverler başta olmak üzere futbol kamuoyu Djaniny Semedo kimdir, kariyeri nasıl, nereli gibi sorulara yanıtlar arıyor.

Djaniny Semedo nereli?

Djaniny tam adı ile Jorge Djaniny Tavares Semedo, Yeşil Burun'lu millî futbolcu. 2013'te Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları forması ile boy gösterdi. Son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Ah Ahli'de oynadı. 16 Temmuz 2018'de Santos Laguna'dan Al Ahli'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Semedo, 1.90 boyunda ve 82 kilo. 2019-2020 sezonunda 22 lig, 3 kral kupası maçında forma giydi.

Semedo sahaya çıktığı bu karşılaşmalarda 8 gol 2 asistlik performansla takımına katkıda bulundu. 2022 yılına kadar kulübüyle kontratı olan Semedo, sözleşmesini feshettiği için Trabzonspor'un kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Semedo kariyeri boyunca iki farklı dönemde Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi. Yeşil Burun Adaları forması ile toplam 31 milli maça çıkan Djaniny Semedo ülkesine 7 gol kazandırdı.