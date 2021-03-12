TFF 1. Lig takımı Beypiliç Boluspor'da forma giyen file bekçisi Gentian Selmani açıklamalarda bulundu. Selmani, Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Gentian Selmani, "Devre arasında Boluspor'dan transfer teklifi aldım. Boluspor'dan teklif aldığım günlerde de Menemenspor'da sıkıntım vardı, Menemenspor'la sözleşmemi sonlandırdım ve Boluspor'a geldim. Boluspor'da ikinci yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Fakat sonrasında takımımız çıkışa geçti. Bu hafta Akhisarspor'la oynayacağız. Akhisar maçı bizim için ve rakibimiz için çok önemli. Boluspor olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve 3 puana odaklandık." ifadelerini kullandı.





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'1. Lig fizik gücüne dayalı'

1. Lig'in kalitesinden bahseden Selmani, "Bu ligde oynamak kolay değil. 1. Lig fizik gücüne dayalı bir lig. 1. Lig'in kalitesi gayet iyi." dedi.

'Önceliğim Boluspor'da başarılı olmak'

Hedeflerinden bahseden 23 yaşındaki kaleci, "Önceliğim Boluspor'da başarılı olmak. Boluspor'a her şeyimi vermek istiyorum. Kişisel olarak Süper Lig'de oynama hedefim var. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynuyorum, milli takımda kalıcı olmak istiyorum." diye konuştu.

'En iyisi Muslera'

En beğendiği kalecinin Fernando Muslera olduğunu söyleyen Arnavut file bekçisi, "Türkiye'de çok kaliteli kaleciler var. En iyi kaleci Galatasaraylı Fernando Muslera diyebilirim, kendisini İtalya'dan da hatırlıyorum. Türkiye'de iyi yerli kaleciler de var; Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı beğeniyorum. Türkiye'de beni en çok zorlayan forvet Yevhen Seleznyov oldu. Geçen sezon Bursaspor - Menemenspor maçında bana 2 gol atmıştı." şeklinde konuştu.





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'Fenerbahçe'den teklif aldım'

'Menemenspor'da oynarken Fenerbahçe'den teklif aldın mı? sorusuna ise Gentien Selmani, "Evet, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldım. Fenerbahçe'den kulübüme benim için transfer teklifi geldi. Kulüpler arasında görüşmeler oldu. Fakat o dönem Fenerbahçe'de teknik ekip değişince transferim olmadı." cevabını verdi.