Selkaspor Avrupa sınavında

Zorlu mücadele öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Beton Adamlar, tarih yazmak istediklerini belirttiler. Selkaspor Başkanı Mert Kaya sezona ‘Kupa Eskişehir’e Gelecek’ parolasıyla çıktıklarını ifade ederek, “Bu anlamda yoğun bir sezon öncesi hazırlık programımız oldu. İstanbul ve Makedonya’da iki tane önemli, uluslararası turnuvalara katıldık. Katıldığımız 2 turnuvada da çok başarılı skorlar alarak iki kupayı Eskişehir’e kazandırdık. Bunlar sezon öncesi çalışmalar olsa da moral ve motivasyon olarak katkı sağladı. Ardından lig maratonu başladı” dedi.

Lige çok iyi başlangıç yaptıklarını söyleyen Kaya, “Ligde oynadığımız 2 maçımız var. Bu iki maçta da galip ayrılıp 4 puanla maç fazlasıyla lideriz. Dolayısıyla şu ana kadar yaşadığımız süreç başarılı şekilde gitmekte. Takımımızın genel performansından memnunuz” dedi.

"Çok ümitliyiz"

Selkaspor olarak Avrupa macerasına cumartesi günü oynanacak olan OIF Arendal maçıyla başlayacaklarını aktaran Kaya şunları söyledi:

“Bizim için çok önemli olan Avrupa serüveni cumartesi günü başlıyor. Burada oynayacağımız Norveç’in OIF Arendal takımı gerçekten uzun yıllar bu sporu Avrupa’da ve kendi ülkesinde ciddi şekilde yapmakta. Deneyimli bir kulüp. Kupa tecrübesi bizden fazla. Genç ve dinamik bir ekip olduklarını biliyoruz. Biz de çok iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Bu süreçte aldığımız sonuçlar, oynadığımız müsabakalarla çok ümitlendik. Arkadaşlarımızın performansları bu kupada ileriye dönük iyi yerlere geleceğimizin sinyallerini verdi. Kendimizi hazır hissediyoruz.”

"2. tura kalan taraf olmak istiyoruz"

Sporseverlere seslenen Kaya, “6 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak maçımız. Tüm sporseverleri bu önemli maçımıza davet etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki kazanan taraf biz olacağız. 2. tura kalan taraf biz olmak istiyoruz” dedi.

Başkan Kaya ayrıca maçın ücretsiz olacağını da aktardı.